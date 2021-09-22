Зеленский пригласил американских бизнесменов присоединиться к "трансформации" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей американского бизнеса стать частью "трансформации Украины". Об этом он сказал во время встречи с потенциальными инвесторами в Нью-Йорке.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский рассказал о внедрении масштабных реформ, ориентированных на европейские и евроатлантические стандарты. Поэтому поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, крайне важна для Украины и позволит осуществить трансформацию в короткие сроки.

"Призываю вас присоединиться к реализации этого плана", – подчеркнул президент.

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Он ознакомил инвесторов с безопасностной ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте введения в действие газопровода "Северный поток-2".

Также Зеленский пригласил американцев присоединиться к траурным мероприятиям в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Отдельно он выразил благодарность еврейской общине США, которая имеет исторические связи с Украиной и внесла значительный вклад в развитие стратегических отношений между двумя странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября Зеленский прибыл в США с новым рабочим визитом. В частности, он должен выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Он назвал Генеральную ассамблею ООН одним из основных площадок, где можно высказать протест против оккупации Донбасса и Крыма.

В Нью-Йорке Зеленский обсудил вопросы Крыма с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, генсеком ООН Антониу Гутеррешем и новым председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.