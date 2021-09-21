Зеленский об участии в Генассамблее ООН: мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Генеральную ассамблею ООН одной из основных площадок, где можно выразить протест против оккупации Донбасса и Крыма. По его словам, мы должны говорить и требовать соответствующие действия.

Зеленский отметил, что Украина ищет решение Донбасса и Крыма на всех возможных площадках. Однако организация ООН является одной из главных возможностей, подчеркнул президент во время визита в Нью-Йорк (США), передает телеканал "Дом"(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский глава сказал, что мы должны быть примером государства, которое не изменяет своим интересам. Он отметил, что визит будет использован максимально эффективно для двусторонних встреч, например, с президентом Турции. Зеленский подчеркнул важность того, что в ООН признали Крымскую платформу.

Видео дня

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с новым рабочим визитом. В частности, он должен выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, расскажет о Крымской платформе. Он может пригласить мировые страны присоединится к ней.