Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с новым рабочим визитом. В частности, он должен выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Глава страны вместе с делегацией прилетел на территорию Соединенных Штатов поздно вечером в понедельник, 20 сентября (по Киеву). О событии проинформировала пресс-служба Офиса президента на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что лидер украинского государства выступит на общих дебатах Генассамблеи. Мероприятие состоится в Нью-Йорке.

Также Зеленский встретится с:

лидерами других государств;

представителями международных организаций;

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представителями бизнеса и инвесторами;

украинской общиной в Америке.

Напомним, что главой украинской делегации будет глава МИД Дмитрий Кулеба. Полный список представителей власти, которые отправились в США, можно найти в новости нашего издания по ссылке.

Telegram-канал "ДОМ" сообщил, что одно из первых в программе президента –посещение в Нью-Йорке Национального мемориала трагедии 11 сентября.

Среди погибших спасателей во время теракта в 2001 году был украинец Иван Скала. Он служил полицейским в департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, а 11 сентября добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим во время взрывов.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ранее анонсировал новую поездку Зеленского в Штаты. Среди тех, с кем запланирована встреча, – генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления перед представителями стран ООН президент Украины расскажет об оккупации Крыма, а также пригласит государства присоединиться к Крымской платформе.

Проведение сессия Генассамблеи ООН назначено на 21-27 сентября 2021 года.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре Зеленский уже летал в США, где провел переговоры с американским президентом Джо Байденом (фоторепортаж можно найти тут).