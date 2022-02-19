Зеленский встретился с Харрис и Джонсоном на Мюнхенской конференции: обсудили агрессию РФ. Все детали

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Она стартовала в субботу, 19 февраля, и посвящена нынешним угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

Ожидается, что в рамках конференции будут предприняты договоренности о дополнительной военной и финансовой поддержке украинского государства. Кроме того, на этой площадке у Зеленского запланирован ряд важных встреч.

OBOZREVATEL следит за ситуацией онлайн.

14:25. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обсудили вопрос безопасности и совместных действий на фоне агрессии РФ.

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Зустрівся з @BorisJohnson у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний 🇬🇧 за підтримку 🇺🇦 та співпрацю заради безпеки та миру. pic.twitter.com/cdN30ZVBXG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

14:33. Если Москва продолжит вторжение в Украину, Запад будет вводить беспрецедентные экономические санкции. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

Она подчеркнула, что страны в праве самостоятельно выбирать союзников и защищать свои интересы, а национальные границы стран ни в коем случае не должны меняться силой.

"Четкая инструкция, по которой действует РФ, уже известна всем: они будут говорить, что не виноваты. Мы видим, что Россия продолжает распространять дезинформацию, ложь и пропаганду", – сказала Харрис.

Она заверила, что в США "ясно понимают угрозу и будут реагировать вместе перед лицом российской агрессии".

14:34. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "много российских матерей будут плакать о своих сыновьях в случае новой агрессии РФ против Украины". По его словам, Россия тогда потеряет все. Он пригрозил Москве мощными санкциями и призвал к переговорам.

14:58. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. "Украина – не исключение", – сказал он.

15:09. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО "не стоит на повестке дня" в обозримом будущем. Он считает парадоксальным факт, что именно этот вопрос является предметом разногласий.

В то же время, по словам Шольца, Германия продолжит финансовую поддержку Украины. Канцлер также призвал ускорить процесс вступления в ЕС стран Западных Балкан, поскольку только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.

15:18. Президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией США которую возглавляет Камала Харрис, согласился, "что должен быть дипломатический путь решение ситуации". "Наша сильная армия защищает Европу", – также сказал он.

15:35. Владимир Зеленский в Мюнхене проводит встречу с вице-президентом США Камалой Харрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после своего выступления на конференции в Мюнхене Владимир Зеленский должен вернуться в Киев. В Офисе президента сообщили, что ситуация на Донбассе полностью контролируется.

Напомним, 18 февраля в началась 58-я Мюнхенская конференция по безопасности. Приглашали на нее и президента РФ Владимира Путина, но он отказался.

О том, что сейчас происходит на востоке Украины, читайте в материале по ссылке.