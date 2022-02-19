Джонсон предостерег РФ от вторжения в Украину: много российских матерей будут плакать за сыновьями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российские солдаты по-прежнему находятся возле границ Украины и угрожают суверенитету нашей страны. Он отметил, что мир должен до последнего защищать Украину и ни в коем случае не отворачиваться от нее в сложившейся ситуации.

Политик пригрозил, что если РФ пойдет на вторжение, "она многое потеряет, и матери в России будут плакать". Об этом Джонсон сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась на YouTube-канале "in time Ukraine" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не знаем, что намеревается сделать Путин, поэтому мы должны объединиться. Мы работаем с ЕС и США и составляем самый жесткий пакет санкций. В случае вторжения России в Украину мы применим их к российским частным лицам и компаниям. Мы откроем "матрешки" и начнем докапываться до самой маленькой, пока не установим, кто получает выгоду от работы этих госкомпаний", – сказал Джонсон.

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Путин должен понимать, что своими действиями он не может запугать НАТО – Альянс не намерен закрывать свои двери для Украины. Сейчас НАТО укрепляет свои позиции на востоке и готово реагировать на чрезвычайные ситуации, подчеркнул премьер. При этом он считает, что всех сдерживающих мер может оказаться недостаточно, чтобы остановить Россию.

"Мы должны вынести уроки из 2014 года. Что бы ни происходило в последующие дни и недели, мы не можем позволить европейским странам испугаться российской агрессии, мы не можем допустить второе разделение Европы на сферы влияния и теперь мы должны отказаться от зависимости от путинской нефти и газа", – заявил политик.

Борис Джонсон предупредил, что Россия может прибегнуть к обману и распространять хаос, чтобы представить наступление РФ как "ответ на провокацию".

"Президент Путин и его окружение допускают серьезные просчеты, намереваясь напасть на Украину, чья армия сейчас куда опытнее, чем в 2014 году. Я боюсь что после молниеносной войны начнется период ответных мер, повстанческих действий и многие родители в России будут оплакивать гибель молодых российских солдат, которые также невиновны, как и украинцы", – сказал Джонсон.

Он отметил, что не понимает, каким образом в Кремле намерены долгое время силой контролировать такое крупное государство, как Украина, в котором целое поколение "жило в условиях свободы".

"Россия ничего не выиграет от этой авантюры, но зато очень многое может потерять", – резюмировал британский премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 февраля началась 58-я Мюнхенская конференция по безопасности. Приглашали на нее и президента РФ Владимира Путина, но он отказался.

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила Кремлю "беспрецедентными" санкциями в случае вторжения и пообещала поддержку Украине.