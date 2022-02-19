Вице-президент США пригрозила Кремлю 'беспрецедентными' санкциями и пообещала поддержку Украине. Видео

Вице-президент США Камала Харрис пообещала, что будет "быстрый, суровый и сплоченный" ответ, если Россия полномасштабно вторгнется в Украину. Она заявила, что против Кремля будут введены "значительные и беспрецедентные" санкции.

Это, со своей стороны, повлечет за собой значительные экономические потери. Об этом она заявила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы введем далеко идущие финансовые санкции и экспортный контроль. Мы нанесем удар по российским финансовым учреждениям и ключевым отраслям промышленности. И мы нанесем удар по тем, кто замешан, и тем, кто помогает и подстрекает к этому неспровоцированному вторжению", – сказала Харрис.

Видео дня

Она подчеркнула, что введение этих масштабных и скоординированных мер нанесет большой ущерб тем, кто должен нести ответственность.

Как уточняет американский телеканал CNN, США намерены ввести санкции против элитных российских правительственных чиновников и бизнес-лидеров. Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения санкций против самого президента России Владимира Путина. Но администрация Байдена не раскрыла имена тех, кого она хочет подвергнуть санкциям.

Еще один вариант, который обдумывают американские законодатели и который может иметь серьезные последствия внутри России, – это отключение страны от глобальной банковской системы SWIFT.

Выступая на конференции, вице-президент подчеркнула, что страны имеют право самостоятельно выбирать союзников и защищать свои интересы, а национальные границы стран ни в коем случае не должны меняться силой.

"Четкая инструкция, по которой действует РФ, уже известна всем: они будут говорить, что не виноваты. Мы видим, что Россия продолжает распространять дезинформацию, ложь и пропаганду", – сказала она.

Харрис отметила, что консультации с Кремлем проводились на разных площадках, в том числе, и через НАТО, ОБСЕ, ООН. Однако в РФ продолжают заявлять, что готовы к переговорам, но их действия не соответствуют тому, что они говорят.

"Альянс остается открытым к дипломатическим шагам для разрешения конфликта с Россией. США оказывает большую помощь Украине и в дальнейшем будет поддерживать народ Украины. Мы четко понимаем угрозу и будем реагировать вместе перед лицом российской агрессии", – подчеркнула она.

Вице-президент также заявила, что США не остановятся на экономических мерах. В ответ на вторжение они еще больше усилят союзников по НАТО на восточном фланге.

Примечательно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции, также заявил, что в случае открытой российской агрессии против Украины Путин "получит еще больше военных Альянса у своих границ".

Перед выступлением Харрис высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам, что она ясно даст понять, что США готовы к любому исходу.

"Мы обращаем внимание всего мира на то, чего мы боимся и что видим со стороны россиян, эти провокации, которые, как мы опасаемся, могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину, и в последние часы или дни, к сожалению, мы видели некоторые из них", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США объяснили, зачем Путин стягивает войска к границам с Украиной. Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что президент РФ делает все, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки.

Немецкие журналисты считают, что Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации, взрыв авто в центре Донецка – это часть сценария, продуманного заранее. В частности, Путин создает провокации и "необходимость" на них реагировать.

О подобном "плане" говорил и государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по безопасности в Мюнхене 18 февраля. Американский политик заявил: все, что можно наблюдать в настоящее время на Донбассе, является "частью сценария, который уже реализуется".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.