Зеленский выступит на Мюнхенской конференции и сразу же вернется в Киев: с кем встретится

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, посетит Германию, чтобы принять участие в ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. Также на этой площадке запланировано проведение переговоров.

Вернуться в Киев президент должен уже сегодня. Как сообщили в Офисе президента, глава государства планирует встретиться с такими представителями международных финансовых институций, как премьер-министр Британии Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камалла Гаррис.

Президент ожидает конкретных договоренностей о дополнительной военной и финансовой поддержке Украины, говорится в сообщении Офиса президента.

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Дискуссии в Мюнхене будут посвящены нынешним угрозам на востоке европейского континента и ситуации вокруг Украины. "Позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", – отметили в ОП.

Кроме того, там сообщили, что ситуация на востоке полностью контролируется. А обстановку на линии соприкосновения на Донбассе, в Крыму и у границ Украины изучают специальные украинские службы.

"Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил", – заверили в Офисе главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля в Мюнхене началась 58-я конференция по безопасности. Выступить на ней приглашали и президента России Владимира Путина, однако он отказался.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить систему гарантий на пути к вступлению в НАТО. По его словам, пока государство не вступит в Альянс, ему нужно рассчитывать на поддержку, равную предлагаемой странам военного блока.