Зеленский предложил сажать контрабандистов на 12 лет и накладывать миллионные штрафы

К Верховной Рады Украины президентом Владимиром Зеленским были внесены законопроект № 5420, в котором есть предложение вернуть уголовную ответственность для контрабандистов.

Так, в проекте предлагают лишать правонарушителей свободы на срок до 12 лет, а также накладывать на них штрафы до двух миллионов гривен. Об этом сказано в тексте законопроекта.

За контрабанду товаров в крупном размере хотят наказывать штрафом от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 425 тысяч грн).

В том случае, если контрабанда была совершенная по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или же в большом размере – сумма штрафа может вырасти до 850 тысяч – 1 млн 275 тысяч грн. Также предлагается лишать контрабандистов свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества.

За контрабанду, совершенную организованной группой, в проекте закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до одиннадцати лет.

За такую контрабанду в крупном размере хотят штрафовать от 340 до 680 тысяч грн или наказывать лишением свободы от трех до шести лет.

Если же такую контрабанду по предварительному сговору совершила группа лиц, служащий или ранее судимое лицо, в законопроекте их предлагают штрафовать от 1,2 до 2,4 млн гривен или лишать свободы на срок от шести до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

За контрабанду организованной группой грозит заключение от 10 до 12 лет.

Кроме того, за недостоверное декларирование товаров виновникам грозит штраф от 170 тысяч до 2,4 млн грн, а также тюремное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Зеленский ввел санкции против главных топ-контрабандистив Украины. Всего в списке – десять человек из Львова, Львовской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.

Также президент прекратил гражданство Украины Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, против которых ранее были введены санкции СНБО в связи с их контрабандной деятельностью.