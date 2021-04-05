Разумков не поддержал санкции СНБО против украинских контрабандистов и объяснил, почему

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что санкции против украинских топ-контрабандистов следовало вводить лишь после соответствующих решений суда, задержаний или вручений подозрений.

Такую позицию спикер парламента озвучил в эфире телеканала "Украина 24". Он объяснил, что его отдельное мнение касается исключительно граждан Украины и отечественных компаний. Ведь санкции против бизнеса страны-агрессора он поддержал в полной мере (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В решении были указаны как иностранные субъекты хозяйственной деятельности, по отношению к которым закон о санкциях абсолютно корректно может действовать в моем понимании, так и граждане нашей страны, которые находятся на территории нашего государства. Точно так же субъекты хозяйственной деятельности находятся на территории нашего государства", – сказал Разумков.

"На мой взгляд, если мы вводим по отношению к ним санкции, то это должно быть уже по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда. Я надеюсь, что не сегодня-завтра это произойдет. Потому что думаю, что их не только 10", – добавил он.

Подытоживая, глава Верховной Рады подчеркнул, что закон о санкциях не должен распространяться на украинских граждан. Вместо него следует руководствоваться нормами Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 апреля СНБО ввел санкции против 10 физических лиц. По словам президента Украины Владимира Зеленского, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.

3 апреля глава государства активировал решение СНБО о санкциях против "десятки крупнейших контрабандистов". Кроме того, оно касалось 79 компаний.