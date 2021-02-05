Зеленский – о санкциях против телеканалов Медведчука: на это были железобетонные причины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука были введены по "весомым, железобетонным причинам".

Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями и связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами является нормой, предоставляют угрозу Украине. Об этом глава государства заявил в новом видео, опубликованном в Facebook-аккаунте президента в пятницу, 5 февраля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я – человек, отдавший более 20 лет телевидению, – введу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины против трех телеканалов? Согласитесь, звучит дико", – спросил Зеленский.

"А не кажется ли вам, что если даже я, человек, которого часто просили ранее это не говорить, про это не шутить, это не вспоминать, человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, запрещали сериалы, который который ненавидит цензуру всем своим естеством и знает, что такое защищать свободу слова, так вот, если при всем этом я принял такое решение, то значит, это были весомые, железобетонные причины", – продолжил он.

Зеленский отметил, что он как президент будет действовать в соответствии со своими полномочиями, чтобы защитить страну.

Он подчеркнул, что блокировка каналов связана лишь с пропагандой и схемами их финансирования, а не с критикой власти. Зеленский указал, что власти сейчас "перепадает" и от других медиа, но против них не вводят санкции.

Решение СНБО президент назвал законным и справедливым, кроме того, его поддержали в Евросоюзе и США.

Смотрите видео с 6:50:

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