Ермак раскрыл детали готовящихся переговоров Зеленского и Путина
Анализ выполнения договоренностей Парижского саммита станет базовой задачей будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом "РБК-Украина" рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что все еще не выполнены соглашения в различных сферах.
"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", – сказал Ермак.
Глава ОП добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.
"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций", – резюмировал Ермак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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