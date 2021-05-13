Ермак раскрыл детали готовящихся переговоров Зеленского и Путина

Анализ выполнения договоренностей Парижского саммита станет базовой задачей будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом "РБК-Украина" рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что все еще не выполнены соглашения в различных сферах.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", – сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.

"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций", – резюмировал Ермак.

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