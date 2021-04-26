Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе ОП Андрею Ермаку организовать встречу с лидером россиян Владимиром Путиным.

Об этом гарант заявил во время поездки на ЧАЭС в понедельник, 26 апреля.

"Я уже дал задание главе ОП Андрею Ермаку, чтобы он связался с Администрацией президента Путина и они нашли понимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главное в такой встрече "это суть, а остальные – уже детали". Также Зеленский выразил надежду, что встреча состоится.

"Мне кажется, все идет к тому. Я действительно предложил (Путину – Ред.) и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве", – добавил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что деталей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины Владимира пока нет.

"Нет, пока деталей нет", – цитирует слова представителя Кремля ТАСС.

Напомним, что 20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к главе РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. Позже у Зеленского сказали, почему решили позвать Путина на Донбасс.

Путин ответил на предложение о встрече украинского лидера Зеленского, однако готов с ним пообщаться не на Донбассе, а в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины сказали, могут ли позвать главу РФ Владимира Путина в Киев.