Путин ответил Зеленскому: встречу предложил не на Донбассе. Видео

Президент России Владимир Путин ответил на предложение о встрече украинского лидера Владимира Зеленского, однако готов с ним пообщаться не на Донбассе, а в Москве.

Такое заявление Путин сделал в четверг, 22 апреля, в эфире RT. Он заявил, что руководство Украины способствовало разрушению отношений с РФ, однако в России "приветствуют идею об их восстановлении" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если он хочет обсуждать Донбасс, то ему следует сначала встретиться с руководителями "ДНР" и "ЛНР", а потом уже с российским. А если он хочет обсудить двусторонние отношения, то ждем в Москве в любое удобное время", – сказал Путин.

Глава РФ также считает, что предложения перенести переговоры по Донбассу из Минска похожи на "попытку уклониться от реального решения проблем".

Напомним, что вечером 20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на "приглашение".

Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент сам даст ответ на предложение лидера Украины.

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