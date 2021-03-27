Корниенко: Тупицкий угрожал реформам и подрывал антикоррупционную инфраструктуру

В "Слуге народа" поддержали решение президента Владимира Зеленского отменить указ о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко, сообщается на сайте политсилы. По его словам, решения КСУ, которые были приняты под его руководством в суде, подрывали антикоррупционную инфраструктуру, угрожали проведению реформ и грозили лишением страны международной поддержку в условиях российской агрессии, коронавируса и экономического кризиса.

"Президент является гарантом Конституции, территориальной целостности и национальной безопасности страны. И если решение КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности. Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность и права граждан, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", –пояснил Корниенко.

При этом он отметил, что КСУ – это важный элемент правовой системы, но с увольнением двух судей он получит шанс вернуться к нормальной работе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.