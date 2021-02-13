Глава КСУ получил 320 тыс. зарплаты за месяц, когда не ходил на работу: документ

Отстраненный от работы глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий в январе получил зарплату в размере 320 тыс. грн. При этом на работу в здание учреждения его не допускали.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос Українських Новин. "Общая сумма вознаграждения судьи за январь 2021 года, которую получил председатель Конституционного Суда Украины Тупицкий А.Н. составляет 322 748,54 гривен", – говорится в ответе.

Оклад главы КСУ составил 197 тыс. грн. Еще 29,5 тыс. ему добавили за научную степень, 157 тыс. – за стаж, а за административную (руководящую) должность – еще 29,5 тыс. грн. Кроме того, 19,7 тыс. грн в месяц Тупицкий получает за доступ к государственной тайне.

Судья якобы работает дистанционно по причине того, что сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание КСУ. 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца. 1 февраля судья КСУ обжаловал решение гаранта в Верховном суде.

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