Сайт КСУ "лег" после указа Зеленского по Тупицкому

В субботу, 27 марта, сайт Конституционного Суда Украины перестал работать по неизвестным причинам.

При попытке перехода на него пользователи видят сообщение "Ошибка 403, доступ запрещен" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении судей Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. По состоянию на 13:00 сайт был недоступен.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.