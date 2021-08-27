Зеленский – о реформе правоохранительной системы: результат уже лучше, чем в некоторых странах Европы

В Украине успешно начаты процессы реформирования правоохранительной системы. Как считает президент Владимир Зеленский, результаты "очистки" уже "лучше, чем у некоторых европейских государств".

Соответствующие заявления глава украинского государства сделал во время прямого эфира политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась вечером в четверг, 26 августа, на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет такой настоящий момент очистки. Уверен, что мы очень близки к классному результату", – сказал Зеленский.

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Кроме того, он отметил, что приняты необходимые решения и для судебной реформы.

В ходе эфира на замечание о том, что главной национальной идеей Украины можно считать свободу, президент согласился, указав, что свободолюбие заложено в характере граждан. Однако, подчеркнул он, для построения успешной страны важны также порядок и чувство безопасности.

"Без порядка совершенно невозможно. Мы должны показать безопасную жизнь людям на улице", – сказал глава государства.

Напомним, что в эфире этой же программы Зеленский назвал своими главными успехами за время, проведенное на посту президента, субъектность страны, инфраструктуру и армию.

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