Безопасность граждан и уменьшение числа ДТП: Монастырский назвал главные задачи на посту главы МВД

Новоназначенный министр внутренних дел Украины Денис Монастырский своими главными задачами на посту считает безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам. Прежде всего он выразил уважение тем работникам украинской полиции, кто имеет офицерскую честь и достоинство.

Об этом Монастырский заявил, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщается на сайте МВД. В то же время он пообещал беспощадно бороться с теми полицейскими, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей.

"Огромное внимание я планирую сосредоточить на борьбе с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Именно из-за них совершается значительное количество тяжких и особо тяжких преступлений", – подчеркнул Монастырский.

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Он гарантировал, что решение СНБО относительно санкций против главарей криминальных группировок будут выполняться в полном объеме.

Также глава МВД заверил, что патрульные продолжат привлекать к ответственности за административные правонарушения судей, прокуроров и народных депутатов, но исключительно в рамках закона.

Между прочим он затронул и вопрос безопасности в населенных пунктах Украины, призвав мэров городов, глав ОТГ и депутатов местных советов выделять больше средств на установку систем видеонаблюдения.

"Чем больше будет видеокамер на улицах городов и сел Украины, тем более безопасно будут чувствовать себя граждане Украины. И сегодня, благодаря сети видеокамер, больше раскрывается преступлений именно по горячим следам", – отметил Монастырский.

Он озвучил свою мечту, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах и количество ДТП уменьшалось вдвое, до нуля.

Вместе с министром транспорта и инфраструктуры Александром Кубраковым глава МВД пообещал бороться с уничтожением украинских дорог из-за грузовиков, которые едут с ужасной перегрузкой. Штрафы за перегрузки будут платить не только перевозчики, но и заказчики таких перевозок.

Еще одним приоритетом в работе он видит больший уровень цифровизации всех сфер деятельности МВД при поддержке главы Минцифры Михаила Федорова.

Кроме того, Монастырский выделил следующие приоритеты:

превенция, предотвращение и наказание за насилие в семье, защита прав детей и несовершеннолетних;

защита прав человека и интересов пострадавших в судах;

строительство современной и эффективно обустроенной государственной границы по всему периметру страны.

улучшение предоставления админуслуг подразделениями Государственной миграционной службы и системы сервисных центров.

Отдельно глава МВД акцентировал вопрос противодействия агрессии РФ. Он предложил объединить усилия с Министерством обороны и Генштабом для укрепления стабильности внутри государства. Чиновник заверил, что будет активно участвовать в построении эффективной системы территориальной обороны, а также во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, возвращению украинского Крыма и Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде поддержали назначение Монастырского министром внутренних дел Украины. Решение принято 271 голосом "за".

После этого Монастырский сложил полномочия нардепа и принес присягу члена Кабинета министров Украины.