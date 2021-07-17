Арахамия намекнул на новую должность Авакова в Кабмине

Экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может быть назначен на новую должность в правительстве Украины уже грядущей осенью. Особенно персона Авакова уместна с учетом, что в Кабмине остаются вакантными 3-4 должности вице-премьер-министра.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. При этом он подчеркнул, что для всех его однопартийцев заявление Авакова об отставке стало неожиданностью.

"Скажем, что у нас есть предложение уже осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в новой ипостаси в правительстве. У Арсена Борисовича большой профессиональный опыт. Мы сделаем предложение, а он уже решит: согласен или не согласен", – заметил нардеп.

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Также Арахамия подчеркнул, что Министерство внутренних дел необходимо "раздробить" на несколько отдельных ведомств, поскольку в нынешнем состоянии его крайне тяжело реформировать.

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