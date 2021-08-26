Зеленский назвал три своих главных достижения на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными успехами на посту субъектность страны (в том числе рост ее авторитета за границей), улучшение состояния инфраструктуры и более сильную армию. Президент признался, что гордится Вооруженными силами Украины.
Вопрос о главных достижениях Зеленскому задали во время прямого эфира политического ток-шоу "Право на владу". Оно транслировалось вечером в четверг, 26 августа, на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть фрагмент программы, доскролльте страницу до конца).
Глава украинского государства с улыбкой ответил, что ему сложно отвечать на этот вопрос. "Потому что это надо как-то хвастаться", – пошутил президент.
"Я считаю, что мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением. Чтобы мы были субъектом... чтобы за нас не решали вопросы", – продолжил лидер страны.
Зеленский назвал примером субъектности Украины проведение "Крымской платформы" и то, что на первый саммит приехало 46 стран.
Вторым пунктом он назвал инфраструктуру. "Считаю, что это позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране. Когда все прилетали в страну, говорили: слушай, прекрасная страна, но дорог – ноль, мостов – ноль, отелей – нет, где жить – не понятно", – сказал украинский лидер.
Он считает, что Украина может стать "европейской витриной", потому что здесь "и история, и память, и природа... еда и прекрасные люди".
Что касается украинской армии, то президент подчеркнул: она одна из самых мощных в Европе.
"Ты не думаешь ни о какой свободе, ни о каком бизнесе, когда летают самолеты не как у нас на параде, а реально летят самолеты врага. И когда идут и забирают твою территорию... Я считаю, что свободу нужно защищать", – сказал Зеленский.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 августа Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании кибервойск Украины. Подчиняться они будут Минобороны.