Зеленский о подозрении Порошенко: не думаю, что это повлияет на ситуацию в стране. Видео

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что оглашение подозрения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри Украины. По его убеждению, резонанс в обществе это не вызвало.

Об этом он сказал во вторник, 21 декабря, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции послов Украины в Ивано-Франковской области, передает "Новое время". По убеждению президента, в этом деле должны разбираться правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не видим резонанса относительно таких людей, как господин Медведчук (народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, которому ранее также сообщили о подозрении в деле о поставках угля. – Ред.), как господин, о котором вы сейчас говорите (Петр Порошенко. – Ред.). Если это вопросы, связанные с углем, то, что мы прочитали, торговлей с сепаратистами…Поэтому пусть разбирается суд, правоохранительные органы. Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что организовать акции протеста в поддержку Порошенко якобы не удастся, а также подчеркнул, что украинцы впоследствии "поймут, кто есть кто".

"Я думаю, что люди понимают, что происходит. Мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто. Мы это все видим. Мы можем сказать, что государство наше не слепое и точно начинает шаг за шагом разбираться", – добавил политик.

Напомним: Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента. В "ЕС" заявили, что подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконное и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа.

Ныне сам Порошенко находится в Польше, там у него запланированы встречи. Политик записал видеообращение, в котором сообщил, что планирует вернуться в Украину в первой половине января. По словам Порошенко, тогда он готов будет поговорить об обвинениях и в государственной измене, и в содействии терроризму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США заявили, что внимательно следят за делом против пятого президента Украины. Там выразили надежду, что оно будет основываться на верховенстве закона, а не на политике.