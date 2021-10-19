Зеленский – о перспективах вступления Украины в ЕС: нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ. Видео

Президент Владимир Зеленский указал на отсутствие смысла спрашивать о сроках вступления Украины в Европейский Союз, поскольку ответ известен заранее. По его убеждению, говорить о скорой перспективе в этом вопросе пока не приходится.

Ведь это зависит не от одного желания государства, а и от того, насколько готовы его поддержать другие страны-члены ЕС. Мнением по этому поводу он поделился в интервью телеканалу ICTV, которое вышло в записи на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Честно, нет смысла ставить некоторые вопросы, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни Урсуле фон дер Ляйен (президенту Европейской Комиссии. – Ред.), ни Шарлю Мишелю (президенту Европейского Совета. – Ред.). Если бы все зависело только от них, то Украина была бы в ЕС уже вчера", – высказался гарант.

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По его словам, оба эти европейские политики помогают украинскому государству, а также видят прогресс, который оно достигло в реализации реформ. Тогда как решение относительно членства нашей страны в Евросоюзе должны поддержать и другие государства.

"Все 27 стран должны проголосовать за это", – подчеркнул президент.

Он заверил, что общается на эту тему с лидерами и представителями каждой из стран-членов ЕС в отдельности, пытаясь склонить их поддерживать Украину. Для такой цели в этот год украинская сторона начала готовить декларации с европейскими государствами.

"Страна, которая подписала декларацию, точно проголосует за нас. Четыре подписали, еще три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27", – добавил Зеленский.

Напомним: 12 октября в Киеве состоялся 23-й саммит Украина – ЕС, который посетили президенты Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с Владимиром Зеленским они подписали ряд соглашений, а также совместное заявление.

В ответ на вопрос украинского лидера Мишель оценил перспективы членства Украины в Евросоюзе, подчеркнув, что в последнее время в решении этого вопроса заметно ускорение.

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