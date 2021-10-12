В Киеве стартовал саммит Украина – ЕС. Все подробности

Во вторник, 12 октября, в Киеве начался 23-й саммит Украина – Европейский Союз. На нем должны принять ряд важных соглашений – об "открытом небе", ассоциации нашего государства с европейской программой финансирования исследований и другие.

Мероприятие проходит в Мариинском дворце, сообщила пресс-служба Офиса президента. Его трансляция будет доступна онлайн на официальных страницах ОПУ в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Украину представляет президент Владимир Зеленский. А Евросоюз – президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Утром вторника они прибыли в Мариинский дворец и пообщались между собой до заседания 23-го саммита, которое начали около 10:00.

Кроме этого, на мероприятии присутствуют дипломаты с обеих сторон и аккредитованные представители средств массовой информации.

Церемония подписания документов между украинским государством и ЕС запланирована на 11:25, сообщают в ОПУ.

Известно, что на саммите Украина-ЕС, будут подписаны три соглашения:

об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("открытое небо");

о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe ;

о присоединении к программе Creative Europe ("Креативная Европа").

Ко всему прочему стороны должны обсудить запрос Киева о создании военно-учебной миссии Европейского Союза в Украине.

Также участники поднимут темы совместной борьбы с пандемией коронавируса, ситуации в Крыму и на Донбассе, энергетической безопасности Украины, пересмотрят Соглашение об ассоциации и тому подобное.

По результатам заседания будет принято совместное заявление Зеленского, Мишеля и фон дер Ляйен. Все трое также сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.

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