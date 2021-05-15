Зеленский: мы – центр Европы, Украина обязательно будет в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что наша страна обязательно будет в Европейском Союзе. Такое заявление он сделал по случаю празднования Дня Европы в субботу, 15 мая.

Так, глава государства назвал Украину Европой, а украинцев – европейцами. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на Майдане и доводим ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском Союзе ", – отметил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и НАТО является главным стратегическим курсом государства. Гарант выразил надежду, что в июне украинцы увидят "мощный сигнал" от Альянса.

Кроме того, Украина ожидает в 2022 году, что Европейский Союз пересмотрит политику соседства, и это коснется всех стран Восточной Европы. А в 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, "можно будет выйти на конкретные политические решения".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО. Это уже подтверждено генсеком Йенсом Столтенбергом и международными партнерами страны.