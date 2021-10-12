Президент Евросовета о перспективах членства Украины в ЕС: мы видим ускорение

Президент Европейского Совета Шарль Мишель оценил перспективы членства Украины в ЕС. По его словам, последние месяцы было видно ускорение в этом вопросе.

Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции. По словам Мишеля, они обсудили с Зеленским сближение Украины и ЕС и договорились, что надо мобилизовать дискуссию внутри Евросоюза.

"В последние месяцы мы видим ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", – подчеркнул европейский политик.

В свою очередь, президент Украины отметил, что наша страна действительно идет одним путем с ЕС, однако не хватает понимания, где финиш этого пути.

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"Именно этот сигнал должен получить каждый украинец", – считает Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября в Киеве начался 23-й саммит Украина – Европейский Союз. На нем был подписан ряд важных соглашений – об "открытом небе", ассоциации нашего государства с европейской программой финансирования исследований и другие.