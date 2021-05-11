Зеленский назвал главный стратегический курс Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском союзе и НАТО является главным стратегическим курсом государства. Гарант выразил надежду, что в июне украинцы увидят "мощный сигнал" от Альянса.

С таким обращением он выступил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", который проходил в Киеве 11 мая. Мероприятие транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Стратегическим курсом государства является приобретение полноправного членства в Европейском Союзе... Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", – подчеркнул он.

В этом контексте Зеленский вспомнил о важности приезда в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена. Для американского дипломата это был первый зарубежный визит и, считает гарант, "это не случайность", что именно в нашу страну.

"Мы о многом говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. О мощном договоре относительно будущего флота Украины. И также о вероятном будущем двустороннем соглашении между Украиной и США", – добавил глава государства.

Зеленский выразил убеждение, что этот документ будет "очень важным" для украинских Вооруженных сил и вообще национальной безопасности страны. Тут президент подчеркнул, что в Украине не хотят войны, но должны иметь сильную и боеспособную армию. Безусловным приоритетом на этом пути являются подготовленный военный резерв, эффективная территориальная оборона в соединении с другими органами сил безопасности и обороны, "которые способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и, что сейчас особенно актуально, в киберпространстве".

"Поскольку именно армия является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела. В соответствии со стратегией национальной безопасности, приоритетом является усиление оборонных возможностей и безопасности, международной поддержки и политического, экономического, правового давления на агрессора", – заверил гарант.

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