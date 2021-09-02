Зеленский – о переговорах с Байденом: не знаю, возникла ли химия, но встреча была продуктивной

Президент Владимир Зеленский остался доволен его встречей с американским лидером Джо Байденом. Он отметил: не уверен, "возникла ли химия", но беседа была продуктивной.

Переговоры президентов 1 сентября в Белом доме продолжались два часа. Впечатлениями о них гарант поделился во время брифинга, который транслировал канал "UA: Первый" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не знаю, возникла ли химия, сложно сказать. Но то, что вместо часа встречи было два, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога", – выразил убеждение Зеленский.

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По его словам, атмосферу, царившую на такой серьезной встрече нельзя назвать солнечной. Однако она была нормальной, продуктивной, как предметный мужской разговор.

"Считаю, что у Украины достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно. От президента США слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что Байден понимает те большие шаги по реформам, которые делает Украина. Он видит позитив и это не может не вызвать удовольствие.

"Со стороны США к Украине, ко мне лично, моей команде, Офису президента негатива не было вовсе, ноль, ни одного аспекта, ни слова", – подытожил Зеленский.

Напомним: визит президента Украины в США начался 31 августа. По итогам первого дня Зеленский рассказал, что его команда искала инвестиций и получила поддержку в этом со стороны США.

1 сентября Зеленский и Байден сначала сделали короткие заявления для средств массовой информации. После были переговоры украинской и американской стороны в расширенном формате и тет-а-тет. По итогам было обнародовано совместное заявление относительно противодействию агрессии России и позиции по "Северному потоку-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, встречу президентов Украины и США назвали исторической – Зеленский и Байден впервые увиделись лично. Подробнее о том, что украинский лидер успел сделать, два дня находясь в Вашингтоне, и о чем говорили политики – читайте в материале.