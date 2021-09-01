Зеленский – о первых итогах переговоров в США: мы искали инвестиций и получили поддержку

Президент Владимир Зеленский назвал очень предметным и хорошо подготовленным визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки. По его словам, происходит он тоже очень результативно.

В ходе ряда встреч команде удалось донести американцам стремление страны и получить поддержку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства на сайте ОП.

"Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное – чтобы было не количество, а качество", – заявил Зеленский представителям СМИ в Вашингтоне.

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Он отметил, что в рамках первого дня визита 31 августа у него состоялся содержательный разговор с министром энергетики Штатов. Также был подписан ряд важных документов.

Предварительные договоренности, уточнил президент, касаются комплексных инвестиций в украинскую атомную энергетику.

"Это – первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Поддержку со стороны американского Министерства энергетики гарант видит также в вопросе российского газопровода "Северный поток-2", угроз энергетической безопасности Украины и Европы от этого проекта.

Напомним: президент Украины во время визита в США встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Глава государства представил план "зеленой" трансформации страны и выразил надежду на его поддержку со стороны банка. Также правительство заинтересовано в совершенствовании банковского сектора и приватизации госбанков.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 сентября у Владимира Зеленского запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом. Предварительно, президенты не будут проводить совместный брифинг после разговора.