Зеленский подписал указ о создании в Украине кибервойск

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании кибервойск. Подчиняться они будут Минобороны Украины.

Соответствующий указ главы украинского государства №446/2021 был опубликован на сайте Офиса президента в четверг, 26 августа. Он вступает в силу со дня его опубликования. Добавим, что создать кибервойска СНБО решил на заседании 14 мая 2021 года.

Согласно документу, Кабинет министров Украины безотлагательно должен рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, которые нужны для запуска новой структуры Минобороны.

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Необходимо определить и объем комплектования личного состава кибервойск, учитывая:

военнослужащих;

работников Министерства обороны Украины;

зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

Законопроект касательно нового вида войск в стране еще предстоит рассмотреть в Верховной Раде. Кабмин обязан внести проект закона в парламент в течение двух месяцев.

В указе подчеркивается, что кибервойска решено создать для защиты суверенитета государства, обеспечения обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказанию отпора вооруженной агрессии в кибернетическом пространстве.

Ответственным за выполнение решения СНБО является секретарь ведомства Алексей Данилов.

Напомним, что ранее Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против нескольких человек, причастных к кибератаке на Украину с помощью вируса NotPetya.

Как писал OBOZREVATEL, 20 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против физических и юридических лиц. Меры касаются в том числе блогера Анатолия Шария, главреда "Страны" Игоря Гужвы и его жены Галины Солнцевой.