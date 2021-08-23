В Киеве состоится саммит 'Крымская платформа': кто приедет и что запланировано

Сегодня, 23 августа, в Украине состоится первый саммит "Крымская платформа". В нем примут участие представители 45 стран мира.

Эта инициатива должна впоследствии предложить инструментарий деоккупации украинского полуострова. Что известно о мероприятии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое "Крымская платформа"? Это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. Ее инициатором выступил президент Владимир Зеленский. На первых этапах саммит нужен для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Среди основных направлений:

Видео дня

расширение и усиление международных санкций против РФ;

актуализация темы возвращения Крыма в состав Украины;

международная безопасность;

влияние оккупации на экономику и экологию.

Когда и где состоится? Мероприятие пройдет в конференц-центре Парковый, который расположен в центре Киева — возле Верховной Рады и Мариинского дворца. Начало запланировано на 11:30. Открывать саммит будет певица Джамала с песней о депортации крымских татар "1944".

Кто участвует? В рамках саммита запланированы выступления как украинских, так и зарубежных политиков. В частности, это:

После этого состоится форум. Запланировано четыре отдельные панельные дискуссии по различным темам. По итогам саммита ожидается принятие декларации. Согласно замыслу организаторов, платформа будет действовать постоянно, вплоть до возвращения Крыма.

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты, – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", – недавно рассказал глава государства.

Какие страны присоединились? На мероприятии будут присутствовать президенты Польши Анджей Дуда, Латвии Эгилс Левитс, Словакии Зузана Чапутова, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Для участия в саммите в Киев уже прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель.

Участие также подтвердили Британия, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Турция, Франция, Нидерланды.

OBOZREVATEL будет следить за мероприятием в режиме онлайн.