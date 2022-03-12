Зеленский: можно засыпать города трупами военных РФ, но оккупировать наши головы невозможно!

Сломать стремление украинцев к свободе невозможно. Оккупировать наше государство, головы и сердца наших граждан у России не получится.

Об этом в разговоре с иностранными журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Даже если привести сюда умирать миллион россиян, то оккупировать украинцев можно. Можно оккупировать, заблокировать все города, засыпать все города трупами российских военных, но я считаю, что это неправильный результат, оккупировать головы наших граждан невозможно", – подчеркнул глава государства.

Он констатировал: планы Путина уже потерпели крах.

Видео дня

"Были с самого начала какие-то ультиматумы со стороны РФ. Мы на них не пошли. Сейчас видим, что быстрой 3-4-дневной операции не произошло, им не удалось захватить наше государство, сменить руководство Украины, поменять флаг нашего государства. Этого не произошло и, уверен, не произойдет", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил Путину о Второй мировой войне. Можно начать войну, можно пройтись по странам Европы, уничтожая города и села, оккупируя территории и порабощая народы. Но это – временно.

Также Зеленский выразил сожаление из-за недостаточной смелости НАТО в объединении ради поддержки Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский впервые озвучил, сколько украинских военных погибло в войне с Россией.

При этом он уверен: Россия несет в Украине колоссальные потери: таких потерь российская армия не знала уже десятки лет.

Президент Украины выразил готовность встретиться с Путиным в Иерусалиме.