Зеленский: потери российских войск в Украине колоссальны, это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Видео

За 17 дней войны российская армия и Россия в целом получили такой удар, который не испытывали уже много лет. Потери враг несет безумные – и будет нести, пока не уберется из Украины.

Об этом в обращении к нации сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши Вооруженные силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины. Потери российских войск колоссальны. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней. С начала вторжения тридцать одна батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто по одному, а целыми группами. И группами пытаются выйти с территории Украины домой, в Россию", – сказал Зеленский.

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Президент также отметил потрясающие потери техники, которые уже есть у России: более 360 танков, 1205 бронированных машин, почти 60 самолетов, более 80 вертолетов и сотни и сотни другой техники - в частности, самой современной и очень дорогой.

"У большинства армий мира нет столько всего, сколько российские войска потеряли за время вторжения", – подчеркнул Зеленский.

Президент вспомнил о непокоренном Мелитополе, где 12 марта снова вышли люди, чтобы не дать поставить себя на колени и добиться возвращения похищенного вчера мэра Ивана Федорова.

"Свыше двух тысяч человек на площади. Слышишь, Москва? Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть в Москве – против войны? Чтобы было по справедливости. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужие на нашей земле, всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ночью обсуждал с западными партнерами, в частности, и похищение мэра Мелитополя - с тем, чтобы освободить его немедленно требовали от Кремля не только мелитопольцы и украинские власти, но и лидеры европейских стран.

"В течение ночи и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу. Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ожидаем, чтобы они – лидеры мира – показали, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека. Человека, олицетворяющего собой всю мелитопольскую общину. Украинцев, которые не сдаются", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что идет работа с европейскими партнерами по вступлению Украины в Евросоюз: сейчас украинские дипломаты согласовывают с Еврокомиссией процедуры для дальнейшего движения нашего государства в европейскую семью.

Второе направление сотрудничества с Западом – усиление санкционного давления на Россию.

"Ожидаем новый пакет санкций Европы против России, чтобы принудить ее к миру. Чтобы там поняли, что их экономика просто не переживет эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о шагах центральных украинских властей в поддержку граждан Украины.

"Кабинет Министров Украины принял несколько очень важных решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо. На бензин, на дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать как всегда. Но в расчете на нужды всех граждан . Чтобы не было дефицита горючего в стране. Чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь – дело за депутатами. Они должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием", - сообщил Зеленский.

Заседание ВРУ, где эти решения будут утверждены, состоится в ближайшее время.

Также государство обеспечит поддержку украинским общинам, которые принимают у себя переселенцев из охваченных войной городов.

"Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральной власти, чтобы переселенцы были обеспечены всем", - подчеркнул президент.

Он также призвал весь народ Украины продолжать сопротивление оккупационным войскам и мобилизировать все силы для победы Украины.

"Украинцы! Хочу, чтобы ВЫ меня поняли правильно. У нас есть чрезвычайные успехи. То, как весь украинский народ сопротивляется этим захватчикам, уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны. Как бы нам сложно ни было. Не имеем права уменьшать энергию сопротивления. Враг заводит на территорию Украины новые и новые колонны. Ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Срочников. Наемников. Они пытаются взять нас количеством. Количеством бойцов, количеством техники. Используют террор, чтобы сломать нашу веру в победу и в Украину. Я уверен, у них это не получится. Это не даст им результата. Но чтобы у них НЕ получилось – еще нужно бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, и дальше сосредоточено работать на оборону. вместе. Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. По всей стране. От Ужгорода до Мелитополя. От Чернигова до Мариуполя. От Львова до Харькова. Точно так, как мы все делаем уже 17 день войны", - подчеркнул Зеленский.

"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников. Это отечественная война .Это народная война. Это война за нашу независимость. Не просто государства. А всего украинского, что было, есть и будет на свете. Слава Украине!" – завершил президент.

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