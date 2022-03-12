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Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
Об этом он сообщил на встрече с журналистами иностранных СМИ 12 марта.
Напомним, Беннет также звонил Зеленскому 5 марта, после того, как встречался с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Речь шла о войне, которую РФ начала против Украины, однако детали украинский президент не рассказал.
"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог", – отметил Зеленский.
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