Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

Об этом он сообщил на встрече с журналистами иностранных СМИ 12 марта.

Напомним, Беннет также звонил Зеленскому 5 марта, после того, как встречался с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Речь шла о войне, которую РФ начала против Украины, однако детали украинский президент не рассказал.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог", – отметил Зеленский.

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