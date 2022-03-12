Зеленский озвучил, сколько украинских военных погибло в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько защитников Украины погибли, защищая родную землю от российских оккупантов, в частности, 24 февраля. Свои жизни за Украину отдали около 1300 украинских воинов.

Об этом президент заявил на встрече с иностранными журналистами 12 марта.

"У нас погибло где-то 1300 военных, а у России – больше 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", – сказал глава государства.

Ориентировочные потери среди украинских защитников были названы впервые.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери российских войск в Украине колоссальные, это самый большой удар по российской армии за десятки лет.