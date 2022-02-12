Макрон и Путин почти два часа обсуждали по телефону ситуацию у границ Украины: на кону стабильность в Европе

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эммануель Макрон провел телефонный разговор с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Переговоры, которые длились один час и 40 минут, имел целью ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, пишет Challenges. Разговор президентов начался в 12:30 по Парижу (14:30 по московскому времени).

Макрон в беседе с российским коллегой подчеркнул, "искренний диалог не совместим с эскалацией" у границ Украины.

В Елисейском дворце также сообщили, что оба президента "выразили готовность продолжить диалог" о "путях продвижения вперед в реализации минских соглашений" по Донбассу и об "условиях для безопасности и стабильности в Европе". Отмечается, что после разговора Путина и Макрона, Франция не видит предпосылок того, что Россия готовится к вторжению.

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В пресс-службе проинформировали, что Макрон 12 февраля намерен также провести переговоры с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина с Макроном состоялся, пишет "Интерфакс". В Кремле также сообщили подробности разговора двух президентов. Там отметили, лидеры стран обсудили ситуацию, связанную "с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину".

При этом, по информации Кремля, Путин указал на отсутствие "содержательной реакции" США и НАТО на предложенные РФ гарантии безопасности. Кроме того, он подчеркнул нежелание Запада "подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений".

Также Путин высказал недовольство "масштабной накачкой Украины оружием". По его словам, таким образом создаются предпосылки для агрессивных действий на Донбассе.

Отмечается, что вечером 12 февраля у Путина запланирован разговор с президентом США Джо Байденом.

Напомним: в Москве 7 февраля состоялась официальная встреча президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Переговоры в Кремле длились почти шесть часов, лидеры обращались к друг другу на "ты". По итогам встречи оба политики заявили, что Минские соглашения – единственный путь к миру на Донбассе.

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