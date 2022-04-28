Зачем России нужны провокации в Приднестровье: Климкин указал на план агрессора

Раздувая ситуацию в Приднестровье, РФ готовит другой так называемый плацдарм для наступления на украинский юг. Вероятно, российские захватчики будут пытаться высаживать там десант и совершать теракты.

Таким мнением относительно ситуации поделился бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Forbes. По его убеждению, никакой новой стратегии у Кремля на самом деле нет – агрессор действует по старым схемам.

"Россия расшатывает Приднестровье, чтобы там начались боевые действия против Украины, чтобы создать еще один военный плацдарм. Там находится около 3000 российских военных, большинство из них охраняют боеприпасы в селе Колбасна всего в 2 км от границы с нами. Также у "ПМР" есть примерно 15 000 военных своих ВС, половина из них более или менее боеспособна. Россияне сознательно создают новый элемент войны, угрожая Одессе и югу области с другой стороны", – пояснил дипломат.

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По его словам, российское военное руководство просто ищет возможности поддерживать бомбардировки украинских городов. Оккупантам, понесшим значительные потери, воюя против Сил обороны Украины, необходимо восстановить человеческий ресурс и технику. Поэтому, считает Климкин, захватчики стопроцентно будут пытаться высаживать в Приднестровье десант, запускать диверсионно-разведывательные группы и совершать теракты для привлечения внимания всего мира.

В то же время экс-министр убежден, что для россиян это не будет простой задачей – к такому сценарию готовятся, работают силы ПВО.

"Кремль хочет дестабилизировать юг Украины, захватить Бессарабию и оттянуть на это направление значительную часть вооруженных сил. Я считаю наш юг даже более стратегически важным, чем восток", – отметил Климкин.

Он не исключил, что глава РФ Владимир Путин намерен создать так называемый протекторат в Молдове. По словам дипломата, правительство этой страны до сих пор "петляет" по поводу санкций против страны-агрессора и пытается избегать жестких высказываний. Однако оно все же проевропейское, потому что оттуда "выбили пророссийских политиков", поэтому угроза для Молдовы существует.

Климкин добавил: если военные действия коснутся непосредственно Молдовы – она вынуждена будет реагировать, а в противном случае Кишинев будет продолжать дистанцироваться.

"Все готовились к такому развитию событий. Это прогнозируемый сценарий. Россияне запустили его именно сейчас, чтобы отвлекать ресурсы украинской армии из-под Николаева, съедать украинскую территорию кусками, методом салями. В Приднестровье немного войск, с боевым духом там тоже не сложилось, но они могут существенно отвлекать ресурсы украинской армии", – подчеркнул он.

Экс-глава МВД убежден, что в случае обострения ситуации союзники Украины будут без сомнения передавать нашей армии еще больше техники и военной помощи.

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