После заявлений РФ о продвижении в сторону Молдовы в 'Приднестровье' прогремели взрывы

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе раздались взрывы возле здания так называемого "министерства госбезопасности". События выглядят как одна из провокаций Кремля.

О взрывах в Тирасполе сообщил местный Telegram-канал "ТСВ Приднестровье " и опубликовал фото с места происшествия. На фотографиях можно увидеть отстрелянные тубусы от гранатометов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что дорога возле здания "МГБ" перекрыта, на месте работают местные силовики, спасатели и медслужбы.

Видео дня

Как видно из фото, в результате взрыва повреждено здание "МГБ", а в соседнем доме волной выбиты окна.

На дороге лежат отстреленные тубусы от гранат. Пользователи узнали у них "упаковку" от РПГ-27 "Таволга", которая есть на вооружении России, Приднестровья, Иордании и государства Габон. Об этом сообщил волонтерский Telegram-канал "Inform Napalm".

Поскольку трудно предположить, что советской реактивной противотанковой гранатой стреляли из Иордании или Африки, то напрашивается вывод, что ее применили военные РФ.

В свете недавних заявлений Минобороны РФ о том, что вторая фаза путинской "спецоперации" в Украине предполагает выход к границе Приднестровья, события в Тирасполе выглядят похожими на очередную провокацию России, целью которой является создание новой причины наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОП ответили на планы России захватить Донбасс и юг. Глава ведомства Андрей Ермак заявил, что этому замыслу Кремля не суждено сбыться, как и большинству планов страны-агрессора.