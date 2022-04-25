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После заявлений РФ о продвижении в сторону Молдовы в "Приднестровье" прогремели взрывы

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
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После заявлений РФ о продвижении в сторону Молдовы в 'Приднестровье' прогремели взрывы

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе раздались взрывы возле здания так называемого "министерства госбезопасности". События выглядят как одна из провокаций Кремля.

О взрывах в Тирасполе сообщил местный Telegram-канал "ТСВ Приднестровье " и опубликовал фото с места происшествия. На фотографиях можно увидеть отстрелянные тубусы от гранатометов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что дорога возле здания "МГБ" перекрыта, на месте работают местные силовики, спасатели и медслужбы.

Дорога близ здания "МГБ" перекрыта, на месте работают местные силовики, спасатели и медслужбы
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Как видно из фото, в результате взрыва повреждено здание "МГБ", а в соседнем доме волной выбиты окна.

На дороге лежат отстреленные тубусы от гранат. Пользователи узнали у них "упаковку" от РПГ-27 "Таволга", которая есть на вооружении России, Приднестровья, Иордании и государства Габон. Об этом сообщил волонтерский Telegram-канал "Inform Napalm".

Поскольку трудно предположить, что советской реактивной противотанковой гранатой стреляли из Иордании или Африки, то напрашивается вывод, что ее применили военные РФ.

Отстреленные тубусы от гранат
Пользователи узнали тубус от РПГ-27 "Таволга"

В свете недавних заявлений Минобороны РФ о том, что вторая фаза путинской "спецоперации" в Украине предполагает выход к границе Приднестровья, события в Тирасполе выглядят похожими на очередную провокацию России, целью которой является создание новой причины наступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОП ответили на планы России захватить Донбасс и юг. Глава ведомства Андрей Ермак заявил, что этому замыслу Кремля не суждено сбыться, как и большинству планов страны-агрессора.