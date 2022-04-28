'Все продумано!' В ОП оценили риски для двух областей Украины со стороны Приднестровья

Украина всегда рассматривала территорию Приднестровья как один из плацдармов, с которого для нашей страны могут возникнуть риски со стороны России. Так что в этом регионе все продумано с точки зрения обороны.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал, что с Приднестровья действительно могут быть риски для Одесской и Винницкой областей.

Однако, по словам Подоляка, высшее политическое и военное руководство Украины точно понимает, какая сейчас сложилась ситуация.

В то же время, советник главы ОП сомневается, что "ПМР" может открыто вступить в войну против Украины на стороне страны-агрессора России. По его мнению, все эти сообщения о якобы обстрелах Приднестровья, в которых обвиняют Украину – это очередные информационные провокации, которые присущи РФ.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил убеждение, что Украина может взять под контроль самопровозглашенную "Приднестровскую Молдавскую Республику", если Молдова окажется под угрозой со стороны РФ. Но только в том случае, если она сама обратится с такой просьбой.

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