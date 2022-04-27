Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил убеждение, что Украина может взять под контроль самопровозглашенное Приднестровье, если Молдова окажется под угрозой со стороны РФ. Но только в том случае, если она сама обратится с такой просьбой.

Об этом он заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. Тот спросил, сможет ли группировка "ПМР" захватить Кишинев и как быстро (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Там где-то 5-7 тысяч военнослужащих. У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что в этом случае она может сделать, то это обратиться за помощью к Украине и Румынии", – считает Арестович.

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Он подчеркнул, что последняя является страной НАТО, поэтому России тогда "будет совсем весело".

При этом советник главы ОП отметил, что и для Украины Молдова является ближайшим соседом, судьба которого стране небезразлична.

"Мы всегда с молдавским народом стояли и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью", – заверил он.

На вопрос, способна ли Украина "захватить Тирасполь" (столица самопровозглашенного непризнанного государства "Приднестровская Молдавская Республика". – Ред.), заявил, что это территория суверенной Молдовы и украинцы не могут себе позволить даже подобного рода заявления.

"Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся, если понадобиться", – подытожил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 апреля в Тирасполе прогремели взрывы у здания, где находятся офисы "Министерства госбезопасности" и так называемого филиала российской ФСБ. Это оказалось спланированной провокацией спецслужб РФ.

Президент Молдовы Майя Санду возложила ответственность за взрывы на силы изнутри региона, что не контролируется конституционными властями. По ее убеждению, они настроены втянуть Приднестровье в войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации.