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Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье, – Арестович

Марина Лисничук
Политика
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Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил убеждение, что Украина может взять под контроль самопровозглашенное Приднестровье, если Молдова окажется под угрозой со стороны РФ. Но только в том случае, если она сама обратится с такой просьбой.

Об этом он заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. Тот спросил, сможет ли группировка "ПМР" захватить Кишинев и как быстро (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Там где-то 5-7 тысяч военнослужащих. У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что в этом случае она может сделать, то это обратиться за помощью к Украине и Румынии", – считает Арестович.

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Он подчеркнул, что последняя является страной НАТО, поэтому России тогда "будет совсем весело".

При этом советник главы ОП отметил, что и для Украины Молдова является ближайшим соседом, судьба которого стране небезразлична.

Арестович дал интервью Марку Фейгину

"Мы всегда с молдавским народом стояли и будем стоять. Поэтому они могут и к нам обращаться за помощью", – заверил он.

На вопрос, способна ли Украина "захватить Тирасполь" (столица самопровозглашенного непризнанного государства "Приднестровская Молдавская Республика". – Ред.), заявил, что это территория суверенной Молдовы и украинцы не могут себе позволить даже подобного рода заявления.

"Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся, если понадобиться", – подытожил Арестович.

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