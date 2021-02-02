Янукович рассекретил свой адрес в РФ и пригласил туда украинских правоохранителей

Сбежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович раскрыл свой адрес в Ростове-на-Дону и пригласил туда ОГП и ГБР, чтобы дать показания для расследования дел Майдана.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Согласно опубликованным данным, политик проживает в частном доме – по ул. Еременко, 81, корпус В.

Янукович утверждает, что Государственное бюро расследований якобы сообщило неправдивую информацию о вручении ему подозрения в госизмене за "Харьковские соглашения". Поэтому он в очередной раз просит следователей о встрече на территории РФ, где он "получил временное убежище".

По словам адвоката Виталия Сердюка, "место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины".

Адвокаты бывшего президента также настаивают: они якобы не могут добиться встречи с украинскими правоохранителями уже седьмой год.

В заявлении сказано, что Янукович "в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года".

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