Зеленский летит в США с большой делегацией: назван список

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Нью-Йорк (США) на 76-сессию Генеральную Ассамблею ООН с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Он будет главой украинской делегации.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №546/2021-рп. В документе назван полный перечень членов делегации.

В Штаты отправится Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, замглавы Офиса президента Андрей Сибига и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Также в Зеленским в США отправятся заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Украины Кристина Гайовишина, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, начальник отдела Департамента международных организаций МИД Дина Мартина, замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Добавим, что помимо указанных лиц Кулебе разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский должен вылететь в Америку уже в понедельник, 20 сентября, чтобы поучаствовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Гарант Конституции расскажет о Крымской платформе и пригласит мировые страны присоединиться к ней.

Незадолго до этого глава Украины уже летал в США, где провел переговоры на высшем уровне с американским коллегой Джо Байденом (фоторепортаж можно найти тут).