Вирастюк принял присягу в Раде под крики "Ганьба". Фото

Украинский стронгмен Василий Вирастюк, которого только недавно официально признали победителем довыборов в Верховную Раду в округе №87 на Прикарпатье, принял присягу нардепа. Это произошло на заседании парламента 15 июня.

В то же время в зале парламентарии кричали "Ганьба!". Сессия транслировалась онлайн на телеканале "Рада" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – зачитал Вирастюк текст присяги под крики "Ганьба!" со стороны депутатов от группы "За будущее".

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Представители последней выразили убеждение, что мандат по праву должен принадлежать их кандидату Александру Шевченко.

Все же нового парламентария, который пополнил состав фракции монобольшинства в ВРУ, поздравили коллеги из "Слуги народа" и представители других политсил.

Отметим, что промежуточные выборы в парламент прошли в двух округах на Ивано-Франковщине и Донетчине еще 28 марта. На Прикарпатье они происходили с нарушениями, в частности, при подсчете голосов заявлялось об исчезновении части протоколов и даже "минировании" помещения в городе Надворная, где заседала ОИК.

Чтобы урегулировать ситуацию, туда "согнали" силы Нацполиции и Службы безопасности. Также в регион отправилась группа "слуг народа", поскольку Центральная избирательная комиссия приостановила подсчет голосов.

Об окончательной победе кандидата Вирастюка на этих выборах ЦИК объявила только 22 апреля – в день его рождения, но и после этого регистрировать его нардепом в комиссии отказались.

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно Вирастюк законно победил в округе №87. Уже в начале июня Верховный суд признал законным избрание нардепом кандидата от "СН", а 9 июня парламентарием от 87-го округа на Прикарпатье его официально зарегистрировала и ЦИК.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в организации референдума "ДНР" в 2014 году Андрей Аксенов, который победил на довыборах в Раду 28 марта и округе №50 в Донецкой области, принял присягу нардепа еще 19 мая. Он зашел в парламент как представитель партии "Порядок".