В Бундестаге назвали причину, почему Германия отказалась поставлять оружие в Украину

В период активных димпоматических усилий по урегулированию кризиса в Украине, вызванному военной угрозой со стороны России, Германия не обязана поставлять оружие нашей стране. В случае если вторжение действительно начнется, страна готова рассмотреть "все варианты".

Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Александер Ламбсдорфф в интервью DW. Депутат Бундестага заверил, что Берлин оказывает другую помощь Киеву, в частности, поставляет нелетальные компоненты, поддерживает экономику Украины, открывает свои рынки в ЕС для украинских товаров.

По словам Ламбсдорффа, в дипломатической сфере остается еще много путей разрешения конфликта. В частности, он подчеркнул необходимость в рамках ООН вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.

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Кроме того, депутат подчеркнул, что Германия доставляет оружие только тогда, когда переговоры с агрессором невозможны. Ламбсдорфф отметил, что это было сделано только дважды – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов.

Он подчеркнул, что говорить с Россией, хоть и сложно, но возможно, что сейчас и делают дипломаты. В случае военной агрессии "варианты возможны", напомнил депутат.

Германия настаивает на своем отказе поставлять в Украину современное оружие с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации на Донбассе и полномасштабной войны.

Как подчеркнула глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, Германия стремится поддерживать Украину другим способом.

Кроме того, Бундестаг отклонил прошение Эстонии на экспорт вооружения немецкого производства в Украину для оказания помощи в обороне своих суверенных территорий. Таллин продолжает настаивать на необходимости обеспечить Киев гаубицами D-30, учитывая, что Россия перебрасывает тяжелую военную технику к украинским границам.

26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи шлемов на фоне угрозы агрессии РФ. По словам министерства обороны Кристины Ламбрехт, поставки касок станут четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.

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