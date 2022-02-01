В Бундестаге назвали причину, почему Германия отказалась поставлять оружие в Украину
В период активных димпоматических усилий по урегулированию кризиса в Украине, вызванному военной угрозой со стороны России, Германия не обязана поставлять оружие нашей стране. В случае если вторжение действительно начнется, страна готова рассмотреть "все варианты".
Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Александер Ламбсдорфф в интервью DW. Депутат Бундестага заверил, что Берлин оказывает другую помощь Киеву, в частности, поставляет нелетальные компоненты, поддерживает экономику Украины, открывает свои рынки в ЕС для украинских товаров.
По словам Ламбсдорффа, в дипломатической сфере остается еще много путей разрешения конфликта. В частности, он подчеркнул необходимость в рамках ООН вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.
Кроме того, депутат подчеркнул, что Германия доставляет оружие только тогда, когда переговоры с агрессором невозможны. Ламбсдорфф отметил, что это было сделано только дважды – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов.
Он подчеркнул, что говорить с Россией, хоть и сложно, но возможно, что сейчас и делают дипломаты. В случае военной агрессии "варианты возможны", напомнил депутат.Позиция Германии по поставке оружия Украине
Германия настаивает на своем отказе поставлять в Украину современное оружие с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации на Донбассе и полномасштабной войны.
Как подчеркнула глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, Германия стремится поддерживать Украину другим способом.
Кроме того, Бундестаг отклонил прошение Эстонии на экспорт вооружения немецкого производства в Украину для оказания помощи в обороне своих суверенных территорий. Таллин продолжает настаивать на необходимости обеспечить Киев гаубицами D-30, учитывая, что Россия перебрасывает тяжелую военную технику к украинским границам.
26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи шлемов на фоне угрозы агрессии РФ. По словам министерства обороны Кристины Ламбрехт, поставки касок станут четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр обороны Алексей Резников считает, что Германия решила передать Украине 5 тысяч военных защитных шлемов, чтобы "сгладить ситуацию". Такое решение власти страны приняли на фоне все большей угрозы военной агрессии РФ в отношении Украины;
со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок.