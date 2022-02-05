Канада отправила в Украину самолет с военной помощью на фоне угрозы вторжения РФ

В Украину из Канады отправили самолет CAF C-177 Globemaster с военной помощью, включающей нелетальное оружие. Он взлетел с базы канадских вооруженных сил в Трентоне (Квинт-Уэст, Онтарио).

Об этом сообщили на сайте канадского правительства. Там отметили, что эта поставка вооружения поможет Вооруженным силам Украины защититься в условиях угрозы вторжения России, которая нарастила военную мощь возле наших границ.

Груз включает в себя средства индивидуальной защиты и перевозки грузов, а также оборудование для наблюдения и обнаружения противника. В частности, в перечне заявлены бронежилеты и комплекты грузовой техники, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и подзорные трубы.

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В сообщении сказано, что военную помощь Украине отправили в рамках расширения операции UNIFIER – миссии по обучению и наращиванию потенциала Вооруженных сил Канады (CAF) в нашей стране. Канадские военные сопровождают отправленное оборудование, обучат воинов ВСУ с ним обращаться, а после этого они останутся в Украине.

Канадская сторона отметила, что точное время и место прибытия груза и военных в Украину разглашаться не будут в целях безопасности.

С 2015 года Канада уже передала Украине нелетальное военное оборудование на сумму более 23 миллионов долларов. Кроме того, за это время канадские военные обучили около 33 000 украинских военнослужащих и сотрудников сил безопасности ряду тактических и передовых военных навыков.

"Эта поставка усиливает поддержку Канады Украине и поможет Украине сохранить суверенитет и безопасность. Перед лицом необоснованной российской агрессии Канада поддерживает Украину", – сказала Анита Ананд, министр национальной обороны Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Россию снизить напряжение на границах Украины. Он также заявил, что Канада предоставит Украине 40 млн долларов США гуманитарной помощи.

Вместе с тем, ранее в СМИ писали, что Украина может получить от Канады и летальное вооружение, в частности, стрелковое оружие.