В Украину прибыл девятый самолет с военной помощью от США: детали и фото

В среду, 9 февраля, в Украину прибыла девятая партия военной помощи для Вооруженных сил Украины от США. Самолет с более чем 80 тоннами вооружений на борту приземлился в Борисполе.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также опубликовал фото американского самолета, доставившего помощь, и украинских военных, которые принимали груз.

"Девятую "птичку" США с военной помощью для ВСУ приняли в Борисполе", – написал глава Минобороны.

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Отметим, что в этот же день Украина получила партию военной помощи и от Великобритании. В частности, нашей стране передали бронежилеты и каски.

Напомним, что 5 февраля в Украину прибыл восьмой самолет с оборонной помощью США. В этот раз партнеры доставили в Украину 650 тонн оборонных боеприпасов. А 3 февраля седьмой самолет с военной помощью от США доставил ВСУ 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

Всего, сообщили в Министерстве обороны Украины, наша страна получит 45 рейсов военной помощи от США на фоне военной угрозы со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме планируют увеличить помощь Украине из-за рисков усиления российской агрессии. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.