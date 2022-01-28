США планируют развернуть в Европе дополнительные войска, но есть важный нюанс

Американский президент Джо Байден якобы планирует разместить дополнительные силы в соседних с Украиной странах на фоне информации о возможном нападении России. Однако такая оборонная помощь украинскому государству может быть заблокирована странами НАТО.

Об этом пишет издание DailyMail. Как отмечается, речь идет про около 8500 американских военнослужащих. Они уже приведены в повышенную боевую готовность для отправки в Эстонию, Латвию и Литву.

В то же время для развертывание дополнительных сил нужно единогласное голосование всех 30 членов Североатлантического альянса. Вето может быть наложено даже одним государством-членом НАТО.

"Он (Джо Байден. – Ред.) обеспокоен тем, что этот шаг могут заблокировать страны, которые боятся разместить у себя войска и разозлить Владимира Путина. Или такие страны, как Германия, которая увеличила на 50% поставки газа из России", – говорится в материале. Журналисты уточнили, что выступить против могут также Венгрия и Турция, которые хотят развивать более тесные связи с Москвой.

Видео дня

Как пишет СМИ, Байден утверждает, что он говорил со всеми 30 союзниками по НАТО и что они договорились об условиях отправки войск в Восточную Европу. 7 февраля он должен провести встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которой якобы попытается убедить его в необходимости поддержать шаги США и Европы для помощи Украине. Речь будет идти не только о дополнительных военнослужащих, но и о санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Отметим, что Германия продолжает настаивать на своем отказе снабжать Украину современным оружием с целью защиты территориальных границ и суверенитета в условиях реальной угрозы вторжения российских танков. Бундестаг убежден, что это станет триггером для эскалации.

В МИД Германии вето на поставки оружия в поддержку Украине объясняли сходством обстоятельств с событиями Второй мировой войны. Гражданам ФРГ якобы будет мучительно больно осознавать, что русских вновь убивают из оружия, произведенного на немецких заводах.

При этом британские воздушные борта поставляют вооружение в Украину, но им приходится огибать воздушное пространство ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США планируют увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения наращивания Россией военной силы на украинской границе. Уже состоялось три поставки, но в дальнейшем их будет еще больше.