В Украине заблокировали проведение судебной реформы. Все подробности

В Украине Совет судей не смогла выбрать трех кандидатов в состав Этического совета, который должен оценивать на добропорядочность представителей и претендентов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Так, проведение судебной реформы в стране было заблокировано.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Совета судей Украины. Известно, что ранее международные специалисты уже определили таких трех кандидатов в Этический совет.

Однако на заседании 13 сентября глава счетной комиссии Егор Краснов объявил результаты тайного голосования. Согласно ему, трое кандидатов получили по четыре голоса.

В частности, судья Апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов, судья Львовского апелляционного административного суда Василий Клюба и судья Пустомытовского райсуда Львовской области Николай Кипчарский. В то же время пять голосов получила судья Верховного суда Анна Вронская.

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"Не поддержали ни одного кандидата 16 членов ССУ. Поэтому, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов", – говорится в сообщении.

Напомним: 3 августа президент Владимир Зеленский подписал три проекта законов, которые являются ключевыми для судебной реформы – №3711-р, №5068 и №5069.

В частности, документ №3711-д – "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины". Примечательно, что ранее гарант наложил вето на этот проект закона и внес на рассмотрение парламента свои правки. Впоследствии депутаты повторно проголосовали документ, приняв его за основу и в целом.

Проект №5068 – об очистке Высшего совета правосудия (ВСП). Согласно нему, в Украине создан Этический совет по профессиональной оценке и добропорядочности членов ВРП, а также Службы дисциплинарных инспекторов. В состав так называемой комиссии по этике вошли международные эксперты.

С вышеупомянутым законом связан и законопроект №5069 – "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия". Этим документом устанавливается административная ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП. Предполагается, что это будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

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