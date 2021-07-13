В Раде приняли законопроект Зеленского о реформе ВККС
Верховная Рада поддержала закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) с предложениями президента Владимира Зеленского. За него нардепы отдали 305 голосов.
Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" на YouTube. Президент предложил считать ВККС полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов. При этом как минимум шесть из них должны быть назначены из числа судей или судей в отставке.
В первом варианте решающий голос в конкурсной комиссии принадлежал международным экспертам, а не судьям.
Также Зеленский внес предложение, согласно которому на запрос члена первого состава конкурсной комиссии могут привлекаться помощники, переводчики для организационного, технического обеспечения его полномочий.
Финансировать деятельности таких помощников, переводчиков можно с привлечением международной технической помощи.
Документ поддержали 226 депутатов от "Слуги народа", 24 – от "Европейской солидарности", по 17 – от "Голоса" и группы "Довіра", 14 – от группы "Партия "За майбутнє", 7 – от внефракционных, ни одного от "Батьківщини" и ОПЗЖ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июня Верховная Рада Украины 293 голосами приняла изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который предусматривает перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей.
Однако 8 июля Зеленский ветировал документ и вернул в парламент со своими предложениями.
Лидер партии "Голос" Кира Рудик тогда заявила, что вето президента свидетельствует о нехватке политической воли к настоящим реформам.
А народный депутат Олег Макаров отметил, что вето – это ничто иное, как результат бессистемной, непрофессиональной работы власти.