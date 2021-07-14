В Раде приняли еще один закон для перезапуска Высшего совета правосудия

В Украине собираются создать Этический совет по профессиональному оцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также Службы дисциплинарных инспекторов. Это предусмотрено законопроектом №5068, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Его приняли в Верховной Раде на заседании 14 июля, которое транслировалось онлайн на телеканале "Рада". "За" проголосовали 259 парламентариев (поименное голосование).

Полное название проекта закона №5068 – "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП".

Документ вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О Высшем совете правосудия". Согласно нему, в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины. А также три лица, которых выберут международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 5 лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции.

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Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов.

Далее в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один – по предложению Совета адвокатов и еще один – предложенный Национальной академией правовых наук в лице Президиума.

Полномочия членов Этического совета – устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.

Помимо этого, закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Отметим, что нардепы поддержали поправку №733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей, адвокатов, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Согласно поправке, в случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения должен его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из решений не было принято на протяжение трех месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.

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