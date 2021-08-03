Зеленский подписал ключевые для судебной реформы законы: что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал три проекта законов, которые являются ключевыми для судебной реформы. Один из них ранее он ветировал.

Речь идет о документах №3711-д, №5068 и №5069. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

Что предусматривают законопроекты

Документ №3711-д –"О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Примечательно, что ранее президент наложил вето на данный проект закона и внес на рассмотрение парламента свои правки. Вскоре депутаты повторно проголосовали документ, приняв его за основу и в целом.

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Проект №5068 – об очистке Высшего совета правосудия. Полное название "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП".

Согласно документу, в Украине будет создан Этический совет по профессиональной оценке и добропорядочности членов ВРУ, а также Службы дисциплинарных инспекторов. В состав так называемой комиссии по этике войдут международные эксперты, а заданием стане проверка доброчестности членов ВСП.

С вышеуказанным законом связан и подписанный Зеленским законопроект №5069 – "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".

Им устанавливается административная ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП. Предполагается, что это будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венецианской комиссии раскритиковали подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Специалисты заявили, мол, их утверждение просто убьет реализацию судебной реформы в Украине.